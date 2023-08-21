يد الزمالك يواجه الشعلة اليمني اليوم في البطولة العربية

يستعد فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الشعلة اليمنى، فى الخامسة مساءً فى ختام مبارياته بدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية، التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المحدد له نوفمبر المقبل بالسعودية أيضا.

وحقق الزمالك الفوز بأول لقاءاته على وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربي الكويتي الخميس بفارق هدف وحيد، ثم الفوز على الهدى السعودى بنتيجة 28 / 24.

وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد بمشاركة فريقين من مصر عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، ويقود الفريق الأبيض فنيا، أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا

وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني)، فيما ضمن المجموعة الأولى البنك الأهلى من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).