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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس

(ضبط كمية من مخدرى
(ضبط كمية من مخدرى الحشيش والهيدرو وزنت 74 كيلو جرام بحوزة إ
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) بالإتجار بمخدرى "الحشيش والهيدرو" بدائرة قسم شرطة الجناين.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، حال إستقلال أحدهما سيارة وإستقلال الثانى دراجة نارية  "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – كمية من مخدرالهيدرو وزنت 50 كيلو جرام).
 بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارة والدراجة فى النقل والترويج.
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,180,000) ثلاثة مليون ومائة وثمانون ألف جنيه تقريباً.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مكافحة المخدرات بالسويس لحشيش والهيدرو سيارة