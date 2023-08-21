نوران جوهر في الصدارة.. تعرف على أول تصنيف عالمي لسيدات الاسكواش للموسم الجديد

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" أول تصنيف عالمي فى الموسم الجديد للاسكواش 2023-2024، والذى انطلقت منافساته يوم 15 أغسطس الجاري ببطولة وندسور فى كندا، والتي توج بها طارق مؤمن فى منافسات الرجال.

وتصدرت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش، بعد انطلاق الموسم الجديد للأسبوع الـ 12 على التوالي.

واحتفظت مصر بـ5 مراكز فى قائمة التوب 10، حيث احتلت نوران جوهر المركز الأول، ثم نور الشربيني في المركز الثاني، وهانيا الحمامي في المركز الثالث، ونور الطيب في المركز الرابع، وروان العربي في المركز العاشر.

قائمة التوب 10 للاعبات الاسكواش كالتالي:

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ النيوزيلندية جويل كينج

5ـ نور الطيب

6ـ الأمريكية أماندا صبحي

7ـ البلجيكية نيلي جليس

8ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

9ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر

10ـ تتقاسم هذا المركز كل من المصرية روان العربي، والبلجيكية تيني جليس.