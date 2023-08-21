عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 12:47 م

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ذكرى إحراقه ال(54).

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي مقتضب - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى والتنقل بحرية في باحاته.

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تنفذ بشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.

