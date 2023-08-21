موعد انطلاق بطولة التجديف بالعلمين بمشاركة 100 متسابق

قالت الإعلامية سارة سراج، موفدة قناة إكسترا نيوز، إنه من المنتظر انطلاق بطولة التجديف بالعلمين يوم 24 أغسطس، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة 100 متسابق من مختلف دول العالم.

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «هناك حالة من الحماس والبهجة تنتشر بين المواطنين وزوار مدينة العلمين الجديدة، إذ شهدنا العديد من البطولات والنشطة المتنوعة على ساحل العلمين مثل سباقات البدل والجودو والترايثلون وغيرهم.

وتابعت “بعد 4 أيام من الآن، ستنطلق أولى جولات بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي سيشارك بها عدد كبير من الفرق يبلغ 50 فرقة دولية من 30 دولة مختلفة حول العالم”.

ولفتت إلى أن عرض مسرح الشارع للفنانة أم كلثوم كان أكثر من رائع، إذ جسد شخصيتها طبق الأصل بنفس شكلها وحركاتها وحملها للمنديل وغيرها من التفاصيل.