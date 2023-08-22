مكتبة الإسكندرية تنظم لقاءً مفتوحًا مع الروائي العماني زهران القاسمي الخميس

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي، لقاءً مفتوحًا بعنوان "جوائز ومبدعون" مع زهران القاسمي الكاتب العماني الحاصل على جائزة البوكر العربية؛ وذلك في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 بقاعة الوفود، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. يدير اللقاء الكاتبة هند جعفر.

زهران القاسمي هو أول عماني يفوز بجائزة البوكر العربية، وهو من مواليد عام 1974، وهو شاعر وروائي، وحصلت روايته الأولى "القناص" على جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015، وسبق أن نشر ما يقرب من 12 عملًا شعريًّا وسرديًّا متنوعًا بين الرواية والقصة القصيرة.

جدير بالذكر أن زهران القاسمي شاعر وروائي، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" (2013)، " القنّاص" (2014)، "جوع العسل" (2017) و"تغريبة القافر" (2021)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).