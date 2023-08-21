الرئيس الصيني في جنوب أفريقيا بعد أيام من لقاء بايدن مع زعماء كوريا واليابان.. بينج يطمح إلى تعزيز نفوذ بكين بين الدول النامية

توجه رئيس الصين، شي جين بينج إلى جنوب إفريقيا الإثنين في رحلة تهدف إلى تعزيز نفوذ بكين بين الدول النامية والناشئة، حيث لا تزال العلاقات مع الولايات المتحدة متوترة للغاية وتتفاقم المشاكل الاقتصادية في الداخل.



رئيس الصين شي جين بينج

وتعد زيارة الدولة التي تستغرق ثلاثة أيام، والتي تشمل أيضًا قمة مع قادة اقتصادات البريكس الناشئة، ثاني زيارة دولية لشي هذا العام.

وكانت آخر مرة غادر فيها الزعيم الصيني البلاد في مارس لمقابلة "صديقه العزيز" فلاديمير بوتين في موسكو، حيث أعاد الزعيمان الاستبداديان التأكيد على تحالفهما الاستراتيجي ضد الولايات المتحدة، وروجا لرؤيتهما لنظام عالمي جديد لم يعد يهيمن عليه الغرب.

وبالنسبة إلى شي، فإن القمة الشخصية الأولى لمجموعة البريكس منذ الوباء تقدم فرصة أخرى لتعزيز هذه الرؤية.

أعضاء الكتلة - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - يمثلون أكثر من 40 ٪ من سكان العالم، كما أنهم يتشاركون في الرغبة في عالم متعدد الأقطاب والمطالبة بدور أكبر في الشؤون العالمية.

وقال ستيف تسانج، مدير معهد SOAS الصيني في جامعة لندن: "شي جين بينج لا يحاول أن يتفوق على أمريكا في النظام الدولي الليبرالي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، هدفه طويل المدى هو تغيير النظام العالمي إلى نظام تتمحور حول الصين".

وأشاد سفير الصين لدى جنوب إفريقيا تشين شياودونج ببريكس باعتبارها منصة مهمة للتعاون بين الدول الناشئة والنامية والعمود الفقري للعدالة والإنصاف الدوليين.

وتأتي رحلة شي إلى جنوب إفريقيا بعد أيام فقط من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زعماء اليابان وكوريا الجنوبية في عرض للتضامن والقوة ضد التهديدات المتزايدة من الصين.

وقال بول نانتوليا، باحث مشارك في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لسي إن إن، إنه مع دخول الصين والولايات المتحدة في منافسة شديدة على نحو متزايد، فقد اتخذت دول البريكس أهمية استراتيجية أكبر لبكين.

وقال "شي سيكون مركز قمة البريكس، بالنظر إلى أن فلاديمير بوتين لن يحضر شخصيًا". وسيشارك بوتين، الذي يواجه مذكرة توقيف دولية بشأن جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، بالفيديو من روسيا.

ووصفت نانتوليا بريكس بأنها منصة أخرى متعددة الأطراف يمكن للصين من خلالها ممارسة نفوذها في جميع أنحاء العالم، خاصة في جنوب الكرة الأرضية.