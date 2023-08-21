نقل 7 أشخاص في حادث تصادم لمستشفى الأحرار بالزقازيق

استقبل مستشفى الأحرار التعليمي الزقازيق، 7 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سوزوكى على طريق" بلبيس- الزقازيق" بنطاق مركز الزقازيق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود حادث تصادم سيارتين ميكروباص بسيارة سوزوكى بطريق بلبيس- الزقازيق أمام قرية أبو الأخضر نطاق مركز الزقازيق مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

وتم الدفع بالإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.