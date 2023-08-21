حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

انتشرت مؤخرًا أخبار تتحدث عن إمكانية تأجيل بداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر بسبب ظهور متحور جديد يحمل اسم "EG5". وتم تداول هذه الأخبار بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات وقلق العديد من الأهالي والطلاب.
متحور EG5 هو سلالة فرعية من متحور XBB 1.9.2، وهو خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون. ومن المؤكد أنه حتى اللحظة لم تظهر أي حالات إصابة بهذا المتحور في مصر، ووفقا لتقارير فإن متحور EG5 ليس مؤشرًا على تهديد كبير للصحة العامة بالمقارنة مع بعض المتحورات الأخرى.
ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا من أخبار تزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس بالعام الدراسي الجديد 2023 /2024 المقرر انطلاقها 30 سبتمبر المقبل، خاصة بعد أن ازداد مؤخرا الحديث عن انتشار متحور EG5 في دول عديدة.
ووفق ما أعلنته الوزارة نقدم لكم الجدول الزمني للعام الدراسي 2023-2024 في مصر
- بتصل مدة الدراسة بالكامل إلى 35 أسبوع دراسي.
- يبدأ الفصل الأول من الدراسة في الثلاثين من سبتمبر وينتهي في يوم الخامس والعشرين من يناير 2024، وهو موعد إجازة نصف العام الدراسي.
- تبدأ اختبارات الترم الأول من الدراسة يوم الرابع عشر من يناير 2024 الموافق ليوم الأحد.
- تبدأ الاختبارات الخاصة بمرحلة النقل بالمدارس الفنية في يوم التاسع من يناير 2024 الموافق ليوم الثلاثاء.
- موعد بداية الترم الثاني هو السبت العاشر من فبراير 2024، ويستمر حتى الخمس السادس من شهر يونيو 2024.
- الامتحانات الخاصة بالترم الثاني من الدراسة لمراحل النقل تبدأ من يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو 2024.
- تبدأ اختبارات الدبلوم الفني من يوم السبت الموافق للأول من يونيو 2024.
- موعد بداية اختبارات الثانوية العامة هو السبت الخامس عشر من شهر يونيو 2024.
- يتم تخصيص آخر أسبوع من الدراسة للمراجعة لكافة الصفوف.
- يتم تضمين فترة اختبارات الترم الأول والثاني في عدد الأيام الدراسية.
- يتم تطبيق جميع المواعيد السابقة على كافة المراحل الدراسية للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة واللغات.