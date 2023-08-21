حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

انتشرت مؤخرًا أخبار تتحدث عن إمكانية تأجيل بداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر بسبب ظهور متحور جديد يحمل اسم "EG5". وتم تداول هذه الأخبار بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تساؤلات وقلق العديد من الأهالي والطلاب.

متحور EG5 هو سلالة فرعية من متحور XBB 1.9.2، وهو خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون. ومن المؤكد أنه حتى اللحظة لم تظهر أي حالات إصابة بهذا المتحور في مصر، ووفقا لتقارير فإن متحور EG5 ليس مؤشرًا على تهديد كبير للصحة العامة بالمقارنة مع بعض المتحورات الأخرى.

ونفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا من أخبار تزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس بالعام الدراسي الجديد 2023 /2024 المقرر انطلاقها 30 سبتمبر المقبل، خاصة بعد أن ازداد مؤخرا الحديث عن انتشار متحور EG5 في دول عديدة.



ووفق ما أعلنته الوزارة نقدم لكم الجدول الزمني للعام الدراسي 2023-2024 في مصر