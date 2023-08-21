مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل لن تنجح في فرض سيطرتها على الفلسطينيين

أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهبا في تصريح خاص لها، أن إسرائيل فشلت في فرض سيطرتها وهيمنتها بكل الأدوات على الأراضي الفلسطينية، وأنها مهما فعلت لفرض رؤيتها على القدس وفصل المقدسيين عن المدينة لن تنجح في ذلك.

وأضاف أن إسرائيل فشلت في الماضي منذ 1967 في تهويد القدس نظرا لعقليتها العنصرية، وأن الطريق الوحيد أمام إسرائيل هو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية في تقرير المصير.

وتابع أن العقلية العنصرية داخل إسرائيل أحد أهم أسباب غياب فرص تحقيق السلام والتعايش بين الفلسطينيين.