برلماني: مصر تتعرض لهجمة خارجية هدفها تعطيل مسيرة التحدي والتنمية

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تتعرض للهجمة خارجية هدفها تعطيل مسيرة التحدي والتنمية التي تخوضها مصر في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، مشيرا إلى أن مصر تعرضت على مدار ١٠ سنوات لهجمات كثيرة من بعض الدول والجهات المعادية التي تستهدف الإصرار بمصر ومحاصرتها بالأزمات والمشكلات.

وقال "فرج"، إن هناك قوى خارجية تعمل ليل نهار على خلق حالة من التشكيك بين الشعب المصري وقيادته السياسية، وزعزعة الثقة التي تجمع بين الطرفين، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية العالمية تتعمد نشر تقارير مليئة بالمغالطات عن مصر، وهو ما ردت عليه وزارة الخارجية المصرية، إلا أنه تم تجاهل ردها من قبل هذه الجهات في تعمد واضح لتشويش الحقائق وطمسها، وهو ما يخالف القواعد الصحفية في العالم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التقارير تأتي ضمن سلسلة من التقارير الصحفية أو الحقوقية المشبوهةالتي تنحاز دائما ضد الدولة، وتتجاهل التطورات الإيجابية العديدة التى تشهدها البلاد على كافة المستويات والإنجازات التي تتحقق كل يوم رغم للأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الدولة المصرية تمكنت من مواجهة هذه المخططات على مدار سنوات ولم تسمح يوما بأن تكون أداة للنيل منها.

وطالب النائب فرج فتحي، الشعب المصري بس أذانهم عن تلك المزاعم والادعاءات الالتفاف خلف الدولة المصرية وقيادته السياسية من أجل مواجهة التحديات الراهنة محليا وإقليميا، حتى تتمكن مصر من مواصلة مسيرة التنمية التي بدأت من سنوات ولازالت مستمرة ولم تتوقف بفضل إرادة وإصرار القيادة المصرية التي تعمل ليلا نهارا من أجل بناء الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعا.

