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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قطع المياه 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة

قطع المياه بأحياء
قطع المياه بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال إصلاحات نظراً لوجود ثقب في جسم المحبس قطر ۳۰۰مم نهاية شارع البوهى ناصية شارع عمر بن الخطاب بشبكات مياه الوراق وما ينتج عنه من تسريب شديد للمياه ويتم شفط المياه من الغرفة دورياً. 
وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يتطلب غلق الخط قطر ١٠٠٠ مم لتغيير المحبس وقطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة ١٢ مساء  يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/٢٣ حتى الساعة ٦ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٤ ، لتغيير المحبس.
ونوهت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: البوهى، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، شارع التل. 
وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كما كلف المحافظ رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة. 
وتوضح محافظة الجيزة أن الشركة سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

محافظة الجيزة قطع المياه قطع المياه لمدة ٦ ساعات مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية شارع البوهي شارع التل