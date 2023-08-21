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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل وإصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلى
الاحتلال الاسرائيلى
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قتلت مستوطنة إسرائيلية، الإثنين، في عملية إطلاق نار بالخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، في وقت سابق، إنها تعالج ثلاثه أشخاص  أصيبوا بأعيرة نارية قرب مستوطنة كريات أربع على مقربة من مدينة الخليل وإنهما في حالة خطيرة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصًا واحدًا أو عدة أشخاص أطلقوا النار على رجل وامرأة من مركبة عابرة.

هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية بحث عن المشتبه بهم في العملية، مشيرة إلى أنه جرى إرسال طائرة مروحية عسكرية وقوات وحدات خاصة إلى المنطقة.

وأكد شهود عيان لـ"وكالة أنباء العالم العربي" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق المدخل الجنوبي لمدينة الخليل في أعقاب الهجوم.

وأكد جيش  الاحتلال الإسرائيلي أنباء عن إطلاق نار في المنطقة دون الإدلاء بتفاصيل.

الضفة الغربية الخليل مستوطنة الاحتلال الإسرائيلي