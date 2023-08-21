ads
الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 484 شاحنة و65 سيارة، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 104 شاحنات و8 سيارتت فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 380 شاحنة  و57 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .

كما شهد ميناء بورتوفيق أمس استقبال السفينة EDVANTURA  قادمة فارغة لشحن دقيق.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1145 راكبا بموانيها.

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري