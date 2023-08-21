تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 484 شاحنة و65 سيارة، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 104 شاحنات و8 سيارتت فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 380 شاحنة و57 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة .

كما شهد ميناء بورتوفيق أمس استقبال السفينة EDVANTURA قادمة فارغة لشحن دقيق.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1145 راكبا بموانيها.