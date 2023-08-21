خبير اقتصادي: السيسي وجه رسائل الطمأنة فيما يتعلق بالأسعار وتوافر السلع

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن قطاعي الزراعة والصناعة مدخل رئيسى لكافة القطاعات الأخرى، خاصة فكرة توطين الصناعة داخل الدولة وما يفرضه العالم فى ظل الأزمة المالية الحالية.



وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن التوجيهات جاءت بدعم هذا القطاع لأنه يساعد على تقليل فاتورة الواردات من السلع الغذائية والزراعية من الخارج، مما له دور كبير فى استقرار سعر صرف العملة وزيادة الاحتياطى النقدى الموجود فى البنك المركزى ويكفى الاستهلاك المحلى ويساعد على توفير هذه السلع التى تعد للاستهلاك النهائى أو مدخلات الإنتاج لإقامة صناعات داخل الدولة.

وتابع: “وبذلك زيادة الصادرات والقدرة التنافسية للسلع المصرية بالشكل الذى يدعم الميزان التجارى المصرى ويوطن الصناعات داخل الدولة”.



وأشار إلى أن الرئيس السيسى وجه الكثير من رسائل الطمأنة خاصة فيما يتعلق بالأسعار وتوافر المواد الغذائية، وزيادة المساحة المزروعة من السلع الغذائية.