على هامش الأسبوع العالمي للمياه.. وزير الري يلتقي مستشار رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، يوهانس كولمان مستشار رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته فى "الاسبوع العالمي للمياه" فى استكهولم.

واستعرض الدكتور سويلم وكولمان الخطوات التى تم اتخاذها عقب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس ٢٠٢٣.

وأشار الدكتور سويلم، الى أن مصر واليابان تنظمان جلسة رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه لمناقشة نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ وسبل المضي قدما فى هذا الشأن.

كما تمت مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها فى سبتمبر ٢٠٢٣، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهدف التنمية المستدامة.

كما تم التباحث حول الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث أشار الدكتور سويلم للتنسيق الجاري بين مصر والامارات فى هذا الشأن للاستمرار فى وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، حيث ستشارك مصر فى جلسة مغلقة خلال الأسبوع العالمى للمياه في استوكهولم للتحضير لمؤتمر COP28 .

وأوضح الدكتور سويلم، أن مصر تعمل حاليا (بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة) على تقديم تقرير لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه والتى تحققت خلال مؤتمر COP27 للاستمرار في دمج قضايا المياه في مناقشات المناخ العالمية .