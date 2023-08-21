يتصدرها رئيس النادي الأسبق.. 3 أسماء مرشحة لرئاسة لجنة الزمالك الثلاثية

يتصدر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الأسبق، قائمة المرشحين لرئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، خلفًا لمجلس مرتضى منصور، والذي تقدم باستقالته بالكامل بشكل رسمي أمس إلى وزارة الشباب والرياضة، والتي أعلنت بدورها عن تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأبدى حسين لبيب استعداده لرئاسة اللجنة الثلاثية، وأعلن أمس خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي أحمد موسى، عن عزمه على الترشح في انتخابات الزمالك القادمة.

ويعد عمرو الجنيني، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة اللجنة الثلاثة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي منذ قليل، تكليف لجنة ثلاثية لإدارة نادي ازمالك، بالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى.

ومن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة.