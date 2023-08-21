"بصفحات مجهولة".. القبض على شاب لاتهامه بالتشهير بسيدات قريته فى المنوفية

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب لاتهامه بالتشهير بسيدات قريته بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية.

ونجحت أجهزة الأمن بقسم شرطة قويسنا بقيادة الرائد جمال عبد العظيم معاون المباحث من القبض على المتهم والذى قام بالتشهير بسيدات قريته والخوض فى أعراضهن بالباطل ونشر إدعاءات كاذبة عليهن على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك

وحرر أهالي قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية عدة محاضر ضد شاب؛ لتشهيره بالسيدات والأسر والادعاء كذبًا عليهن، بممارسة الفحشاء معه، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحة تم إنشاؤها باسم" فضائح كفر ميت سراج"

وتم ارسال استغاثات بعض تلك الأسر، مناشدين سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق في شكواهم، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة بلاغات ضد ذلك الشاب، لأن بيوتهم على وشك الخراب، وأن تلك الأعمال هي خوض في الشرف والعِرض.

وتم تحرير عدد من المحاضر تحت الأرقام التالية ضد المتهم "6574 إداريًا قويسنا، 6669 إداريًا قويسنا، 100 جنح اقتصادي، 144جنح اقتصادي" بالإضافة إلى تحرير محاضر بقسم تكنولوجيا المعلومات التابعة لمديرية أمن المنوفية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الشاب وجارى الوقوف على ملابسات تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها