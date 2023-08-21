البنك المركزي يطرح اليوم عطاءي سندات خزانة بقيمة مليار جنيه

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 11:08 ص

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية اليوم ، الاثنين ، عطاءي سندات خزانة بقيمة مليار جنيه ، الأول بقيمة 250 مليون جنيه لأجل 7 سنوات ، والثاني بقيمة 750 مليون جنيه “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات، بهامش استرشادي 5.50% فوق سعر الكوريدور ويصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن استهدافها طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 425.75 مليار جنيه في شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن خطة المالية في شهر أغسطس طرح 20 عطاء أذون بقيمة 412 مليار جنيه و 10 عطاء سندات بقيمة 13.750 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام “المتعاملون الرئيسيون” في السوق الأولية ، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.604 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

وبحسب أحدث تقرير للوزارة ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.292 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.131 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 200.360 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 517.677 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 443.514 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

يأتي ذلك فيما كشفت المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية مارس لنحو 2.311 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 155.360 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 22.842 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا.