بالفيديو.. كثافات مرورية بشارع رمسيس وكوبري المطار

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" الحالة المرورية اليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا شرف، مقدمة البرنامج، إن شارع رمسيس شهد كثافات مرورية متوسطة حتى ميدان العباسية، وكذلك كثافات نسبية بتقاطع شارع صلاح سالم، مشيرة إلى أن هناك سيولة مرورية عند كوبري الجلاء وحتى طريق العروبة، وكثافات نسبية بمنطقة كوبري المطار، وكذلك كوبري الحدائق من الزاوية للفنجري والمطرية للقادم من الكابلات.

وأضافت "دينا" أن هناك كثافات متحركة بكورنيش النيل القادم من المظلات ومستمرة حتى وسط البلد، أما المتجة لمنطقة المؤسسة ظهرت سيولة مرورية، كما ظهرت كثافات بمنطقة معهد ناصر، موضحة أنه تم إغلاق طريق الواحات لمدة 6 أشهر، لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، ما يستلزم غلق كل طريق الواحات أمام حركة المرور، لذلك فإن الإدارة العامة للمرور قد أجرت تحويلات مرورية.

بالإضافة إلى غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، والاتجاه إجباري لنفق حازم حسن ومنه الى محور 26 يوليو أو محور روض الفرج للمتجه الى مناطق شرق القاهرة.

أما شارع الهرم فقد شهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق عند تقاطعه مع المريوطية، وظهرت كثافات مرورية في منطقة المساحة وشارع العريش، كما ظهرت كثافات مرورية في شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.