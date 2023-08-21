أستاذ اقتصادات البيئة: الطبيعة تعطينا إنذارا مبكرا لما سيحدث في الكوكب

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصادات البيئة، خطورة وتأثير الاضطرابات الجوية التي تضرب المناطق الواسعة في العالم، قائلا إن الطبيعة حاليا تعطينا إنذارا مبكرا لما سيكون عليه الكوكب بعد عدة سنوات خلال هذا القرن، "وما يحدث بروفة ومقدمة لما سيحدث".



واضاف سرحان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن ما يحدث يعد ظواهر حادة من حرائق غابات وحرارة شديدة وسيول وجفاف، وهناك مخاطر مزمنة سنراها فيما بعد مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، ولذا علينا التقليل من حدة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وعلى رأسهم الكربون.



وأكد سرحان، أنه علينا أيضا التقليل من البصمة الكربونية عن طريق استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدم حرق الوقود الإحفوري، واستخدام طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، حتى يمكن أن نخفف الانبعاثات الكربونية.