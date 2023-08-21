بالفيديو.. أول مديرة مباريات مصرية في مونديال السيدات: "مفيش حاجة اسمها شغلانة للولاد بس"

قالت أمينة قاسم، أول مديرة مباريات مصرية وأفريقية في كأس العالم للسيدات، إنها تعمل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتقوم بعمل مهمات مع الاتحاد الدولي مثل إدارة المباريات، مشيرة إلى أن مدير المباريات يكون المسؤول عن متابعة كل شيء من بداية وصول الفرق للملعب وحتى يوم المباراة.

وأضافت "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "يوم المباراة نفسه بيبقى عندنا عد تنازلي قبل الماتش بـ 7 ساعات وبروح الاستاد قبل الماتش بسبع ساعات، لأن بيكون عندي مهام معينة ما بين جاهزية الملعب وغرف الملابس والإشراف على تصويرها قبل وصول الفرق، ووصول الفرق والتشكيل والاحتفالية قبل المباريات وبعدها".

وتابعت: أن مهمتها هي الإشراف على تمارين اللاعبين، وتمارين الإحماء، موضحة أنها تنتمي لأسرة كروية ولديها شغف كبير بكرة القدم، مؤكدة: "مبقاش في حاجة اسمها شغلانة للستات وشغلانه للولاد دا كلاشيه انتهى وبطل من زمان واحنا زينا زي الرجال واللي يعرف حاجه يقدر يعملها واللي عايز حاجه يشتغل على نفسه ويحاول يوصلها".