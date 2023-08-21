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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية في السلام

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب شخصان بسبب حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية أعلى الطريق فى السلام.
وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارة ودراجة بخارية ونتج إصابة شخصين ونقلوا جميعهم الى المستشفى ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اصابة شخصان حادث تصادم سيارتين السلام