أبناء البحيرة من متحدي الإعاقة يحصدون المركز الثانى على مستوى إفريقيا فى الكاراتيه

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الدور الكبير الذى توليه الدولة لدعم ورعاية أبنائها من ذوي الهمم والقادرون بإختلاف، وصقل وتنمية مواهبهم فى مختلف المجالات والانشطة المختلفة وعلى رأسها الأنشطة الرياضية مع تقديم كافة أوجة الدعم وتأهيلهم وتوفير الفرص المكافئة لهم للمشاركة الفعالة فى كافة الأحداث والبطولات الرياضية سواء محليا أو قاريا ودوليا.

وأشاد وكيل الوزارة بحصول كل من الطالب زياد عماد حمدى أبن مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور, على الميدالية الفضية والمركز الثانى على مستوى أفريقيا بالبطولة الأفريقية للكاراتية التى تم تنظيمها بدولة المغرب الاسبوع الماضى.

كما تم تصعيد اللاعب للمشاركة في بطولة العالم للكاراتية والتى تقام بالمجر فى 21 اكتوبر القادم.

بالاضافة إالى حصول اللاعبة إسراء محمد أبو زيد، خريجة مدرسة التربية الفكرية بمركز بدر على المركز الثانى بالبطولة الافريقية بالمغرب, والميدالية الفضية فى الكاراتيه للإعاقة الذهنية.

وتصعيدها للمشاركة أيضا في بطولة العالم الكاراتيه بالمجر فى 21 أكتوبر.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ما حققه اللاعبين من أبناء البحيرة ليس بجديد على أبنائنا من متحدي الإعاقة الذين يثبتون كل يوم إنهم نموذج للإرادة والتحدي لتحقيق الاحلام ورفع علم مصر عالياً.

وأكد على الدور الكبير الذى تقوم به إدارة ومدارس التربية الخاصة بالبحيرة والتى تعمل جنبا الى جنب مع كافة أجهزة المحافظة, لرعاية أبنائنا ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع فى ضوء الاهتمام والدعم الغير مسبوق الذى تقود به الدولة, وتحت المظلة الكريمة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية.