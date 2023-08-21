قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" حيث استهدفت الحملة 10200 من السيدات والرجال والأطفال ( بمركز حوش عيسى و بقرية المراكبيه بمركز كفر الدوار ) بإجمالي 4420 زيارة، فى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة .