حقيقة فيديو تعنيف طفلة عراقية داخل حضانة على يد ممرضتين

أثار مقطع فيديو يُظهر حالة تعنيف طفلة حديثة الولادة داخل مستشفى في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق موجة من الاستياء والغضب بين الجمهور. تلك الحادثة أعادت إلى الواجهة مشكلة العنف وسوء المعاملة داخل البيئة الطبية والصحية في العراق.

انتشار الفيديو ووصفه:



انتشر مقطع الفيديو بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار غضبًا شديدًا بين الجمهور وأفراد المجتمع. في الفيديو، يمكن رؤية ممرضتين يتعاملان بشكل عنيف مع طفلة حديثة الولادة داخل حاضنة أطفال في المستشفى. ظهرت تلك اللقطات الصادمة وسط تعليقات غاضبة تدين هذا السلوك غير المقبول وتشير إلى أهمية ضمان سلامة المرضى واحترام حقوقهم.

قرار وزارة الصحة:



استنكرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان هذا التصرف العنيف واتخذت سلسلة من الإجراءات العقابية بحق المستشفى والممرضتين المتورطتين. من بين هذه الإجراءات، قررت الوزارة إعفاء الممرضتين من العمل في المستشفى وتوقيفهما عن مزاولة العمل الطبي والصحي لمدة ستة أشهر. تم أيضًا تعليق قسم حاضنة الأطفال الحديثي الولادة (الخدج) بالمستشفى للتحقق من الشروط الصحية والاحترافية.

حقيقة الفيديو ورد المستشفى:



فيما يتعلق بالفيديو، أفادت إدارة المستشفى أن المقطع المصور تم تصويره بناءً على طلب من والدي الطفلة، وكان الهدف منه مداعبة الطفلة وليس التعنيف. وأشارت إلى أن المقطع تم تلاعبه وتسريعه ووضع موسيقى عليه قبل نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد توضيح الحقائق والمعلومات، تعمل الإدارة مع الجهات المعنية على إعادة الممرضتين للعمل في المستشفى، حيث يبدو أنهما جزء من عائلة الطفلة.