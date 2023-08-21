"الثقة بالنفس" على مائدة النادي الصيفي بإحدى مدارس طور سيناء.. صور

استضاف النادي الصيفي بمدرسة النصر للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، فعاليات ورشة عمل “فن الثقة بالنفس”، التي أقامها المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالتنسيق والتعاون مع المدرسة، بحضور الرائد أسامة أبو طاحون نائب رئيس مجلس الأمناء إدارة طور سيناء، وإبراهيم نايل، عضو المجلس، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة العشرات من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وكان في استقبال الحضور علي سمير ، مدير المدرسة.
تأتي الورشة تفعيلا للخطة الصيفية للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، وتنفيذا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، ببناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، فضلا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.
بدأت الورشة بتعريف مفهوم الثقة بالنفس، ولماذا يجب أن نثق في أنفسنا، كما استعرضت صفات الشخص الواثق من نفسه، تلاها اختبار الثقة في النفس من خلال 50 سؤال أجاب عنها المشاركون بنعم أو لا .
في النهاية جرى تجميع إجابات المشارك فإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 37 إلى 50 فهو شخص تتوفر لديه الثقة بالنفس، وإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 20 إلى 36 فإن الشخص لديه ثقة في نفسه ولكن عليه أن يحرص على زيادتها، بينما إذا كانت مجموع الإجابات بنعم من صفر إلى 19 فإن الشخص يحتاج إلى بث الثقة في نفسه.
كما استعرضت الورشة العوامل التي تزيد من ثقة الشخص في نفسه، وحذرت المشاركين من عدم القيام بأفعال معينة تحت عنوان “لا تفعل” منها:
- لا تسعى للكمال
- لا تقارن نفسك مع الآخرين
- لا للتأنيب عند الخطأ
- لا تخشى مواجهة الخطأ
- لا للبيئة السلبية
في الختام قدمت الورشة مجموعة من النصائح للمشاركين منها :
- اكتشف سبب انخفاض ثقتك في نفسك
- تذكر أن بناء الثقة في النفس يحتاج وقت وتدريب
- تحد السلبيات بالإيجابيات.
كما استمع الحضور لمجموعة من الطلاب الموهوبين في المجالات المختلفة ومنهم الطفل عمر على سمير 6 سنوات، الذي ألقى قصيدة “نفسي أكون ضابط ”، واشاد بأدائه الحضور.