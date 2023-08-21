"الثقة بالنفس" على مائدة النادي الصيفي بإحدى مدارس طور سيناء.. صور

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 11:18 ص

استضاف النادي الصيفي بمدرسة النصر للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، فعاليات ورشة عمل “فن الثقة بالنفس”، التي أقامها المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالتنسيق والتعاون مع المدرسة، بحضور الرائد أسامة أبو طاحون نائب رئيس مجلس الأمناء إدارة طور سيناء، وإبراهيم نايل، عضو المجلس، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة العشرات من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وكان في استقبال الحضور علي سمير ، مدير المدرسة.

تأتي الورشة تفعيلا للخطة الصيفية للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، وتنفيذا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، ببناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، فضلا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

بدأت الورشة بتعريف مفهوم الثقة بالنفس، ولماذا يجب أن نثق في أنفسنا، كما استعرضت صفات الشخص الواثق من نفسه، تلاها اختبار الثقة في النفس من خلال 50 سؤال أجاب عنها المشاركون بنعم أو لا .

في النهاية جرى تجميع إجابات المشارك فإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 37 إلى 50 فهو شخص تتوفر لديه الثقة بالنفس، وإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 20 إلى 36 فإن الشخص لديه ثقة في نفسه ولكن عليه أن يحرص على زيادتها، بينما إذا كانت مجموع الإجابات بنعم من صفر إلى 19 فإن الشخص يحتاج إلى بث الثقة في نفسه.

كما استعرضت الورشة العوامل التي تزيد من ثقة الشخص في نفسه، وحذرت المشاركين من عدم القيام بأفعال معينة تحت عنوان “لا تفعل” منها:

لا تسعى للكمال

لا تقارن نفسك مع الآخرين

لا للتأنيب عند الخطأ

لا تخشى مواجهة الخطأ

لا للبيئة السلبية

في الختام قدمت الورشة مجموعة من النصائح للمشاركين منها :

اكتشف سبب انخفاض ثقتك في نفسك

تذكر أن بناء الثقة في النفس يحتاج وقت وتدريب

تحد السلبيات بالإيجابيات.

كما استمع الحضور لمجموعة من الطلاب الموهوبين في المجالات المختلفة ومنهم الطفل عمر على سمير 6 سنوات، الذي ألقى قصيدة “نفسي أكون ضابط ”، واشاد بأدائه الحضور.

369359681_1522632225143907_6158132863580188912_n

369272461_1379327113017112_5219891237801805534_n

369260759_187737327649456_1789547541373011214_n

369256554_685922646914647_529407269867352309_n

369239078_676007534382812_2554830598915071193_n

369216776_644535037801740_2879707241532119124_n

369173545_658153062908595_6163646414103420880_n

369049947_682882890565705_4495326086529005702_n

369037352_318501710577000_2165202053002995872_n

369033046_573073374850174_1580783845640219095_n

367781610_315671511120838_1675388697232481223_n

367762708_1362978824574478_501099468927733900_n

367754528_832954628141443_3515227784337542098_n

111

11

4

3