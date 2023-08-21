تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 10:02 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 ، بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر وسط ترقب من قبل القطاع المصرفي والمستثمرين لإحتمالية تحرك جديد لسعر الدولار في السوق الرسمي خلال 3 أشهر هي مدة مراجعة موديز للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.



سعر الدولار في السوق المصري المحلي

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.