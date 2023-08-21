بالفيديو.. كبير مفتشي آثار سقارة: حركة اكتشافات ضخمة بالمنطقة منذ 6 سنوات

قال محمود شعبان، كبير مفتشي منطقة سقارة، إنه من المعروف أن منطقة آثار سقارة تعتبر واحدة من أهم مناطق الاثار في العالم، لما تحتويه من آثار مختلفة من عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى الفترة القبطية، وهي فترة مليئة بالآثار وغنية بالآثار المصرية التي تعكس لنا مدى تقدم المصريين والحضارة المصرية.

وأضاف "شعبان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن منطقة آثار سقارة تنقسم إلى جزئين، ومن أهم آثارها هو الهرم المدرج، وهو هرم الملك زوسر والذي يرجع لـ 2700 سنة قبل الميلاد، ويعد أقدم بناء حجري قديم بني على نطاق واسع، باستخدام الحجر على نطاق واسع لأول مرة، ويحتوي على بئر الدفن الخاص بالملك ومجموعة من الممرات المزينة ببعض جدرانها بما يشبه شكل السيراميك.

وتابع كبير مفتشي منطقة سقارة، أنه يوجد في سقارة مقبرة السرابيوم، وهي واحدة من أهم المقابر، والتي تحتوي على 24 تابوت، والتي كانت مخصصة للآله ممفيس، موضحًا أنه كان هناك حركة اكتشافات كبيرة وضخمة جدًا في منطقة سقارة منذ حوالي خمس أو ست سنوات، والتي أسفرت عن الكشف عن مجموعة من المقابر المهمة.