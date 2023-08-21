"الشباب والرياضة" تشكل لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة و تسيير شئون نادي الزمالك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انه سيتم تكليف مدير تنفيذى، ومدير مالى، ومدير النشاط الرياضى، وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادى الزمالك إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً.

وأهابت الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وان المصدر الوحيد التى تصدر عنه الاخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.

وجاء ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتلك المؤسسة الرياضية العريقة ، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.