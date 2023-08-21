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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العسومي يدعو لتكثيف الجهود المبذولة لدعم ضحايا الإرهاب في المنطقة العربية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
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أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أهمية تكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة لدعم ضحايا الإرهاب فى المنطقة العربية والتوعية بما يعانونه من مآس وآلام باعتبار الاهتمام بهؤلاء الضحايا لا ينفصل عن الجهود الشاملة التي ينخرط بها المجتمع الدولي ككل لمواجهة الإرهاب.

وبمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 21 من أغسطس من كل عام، شدد "العسومي"، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والدولي تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية بما في ذلك تطوير التشريعات ذات الصلة والتي تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم في كافة النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وغيرها، فضلا عن إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم، اتساقا مع الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والتي أكدت ضرورة تقديم المساعدات الملموسة لضحايا الإرهاب، والتي لم تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، وإنما أكدت أهمية الحفاظ على نسيج المجتمعات.

ونوه العسومي - في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الاثنين - بجهود البرلمان العربي المبذولة في هذا الصدد واهتمامه بإعداد قانون عربي استرشادي لدعم ضحايا الإرهاب، بهدف مساعدة الدول العربية في مراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية الخاصة، ووضع قوانين في هذا الشأن لا سيما وأن الدول العربية أكثر من عانى واكتوى بنيران الإرهاب، مجددا في الوقت ذاته، الدعوة للدول بالتزامها بإعمال حقوق الضحايا، وضمان تحقيق حقوقهم في الانتصاف والجبر التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن حماية حقوق الضحايا من بين الاستراتيجيات الأساسية لمنع الإرهاب ووضع حد للدوامات التي تولد العنف.

العسومي ضحايا الارهاب البرلمان العربي