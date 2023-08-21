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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة «دور ثان».. شاومينج يزعم تسريب «الجبر والهندسة الفراغية»

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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زعمت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، والمعروفة باسم شاومينج، تسريب أسئلة امتحان الجبر والهندسة والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباح اليوم.

من جهتها تتبع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم الحديث عنه، للتأكد من صحة الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانطلق منذ قليل، امتحان مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات- الدور الثاني.

ويؤدي الطلاب الامتحان لمدة ساعتين بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحاني مادتي الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة العربية»، ومقاييس المفاهيم «اللغة العربية».

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد على 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي ١٩ أغسطس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

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