زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ كروز الاستراتيجية

تفقد الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أسطول السفن السطحية الثانى للحرس التابع لأسطول البحر الشرقى التابع لبحرية الجيش الشعبى الكورى، وذلك خلال زيارته صباح اليوم الاثنين، وحدة بحرية وأشرف بنفسه على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية فى محاولة على ما يبدو للرد على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شاهد أيضا بحارة في سفينة الدورية يقومون بتدريبات على إطلاق صواريخ كروز "استراتيجية"، وتعهد بتعزيز البحرية الكورية الشمالية لجعلها مجموعة خدمات "شاملة وقوية" ذات كفاءة قتالية محسنة ووسائل حديثة للقدرات الهجومية والدفاعية السطحية وتحت الماء.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات درع الحرية أولتشي السنوية اليوم الاثنين، والتي تشمل تدريبات طوارئ مختلفة مثل تدريب مركز القيادة والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات أولتشي للدفاع المدني، وتستمر التدريبات حتى 31 أغسطس.

يذكر أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، جدد التأكيد على استعداد الرئيس الأمريكى جو بايدن للقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "دون شروط مسبقة" لمناقشة نزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال كيربي، في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الجانب الكوري الشمالي "لم يستجيب بشكل إيجابي لهذا العرض، ولكن المقترح لا يزال مطروحًا على الطاولة. نحن على استعداد للجلوس والتفاوض دون شروط مسبقة".

وفي إشارة إلى عدم استجابة بيونج يانج لإدارة بايدن، قال كيربي إنه في ضوء غياب أي بوادر تشير إلى الاهتمام بمقترحنا، "علينا التأكد من أننا جاهزون في كل النواحي الأخرى للدفاع عن أمننا القومي ومصالح حلفائنا الكوريين واليابانيين".

وأوضح أن "هذا يعني وضع المزيد من القدرات في المنطقة وبالتأكيد سوف ندرس تكرار ذلك في المستقبل إذا لزم الأمر".

وفي معرض تعقيبه على تصريحات لبرلماني كوري جنوبي حول مؤشرات على استعداد كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تزامنا مع أول قمة ثلاثية قائمة بذاتها على الإطلاق بين قادة أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه "يمكن أن يكون هناك نوع من العمل الاستفزازي، لكننا لا نعرف كيف سيبدو ذلك ولن يكون من الجيد تضييع الوقت في القلق كثيرًا بشأن ذلك".