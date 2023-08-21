الجيش الأوكراني: 25 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنه خلال الـ (24) ساعة الماضية، وقع أكثر من 25 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي، ولا تزال العملية الهجومية للقوات المسلحة لأوكرانيا مستمرة.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية للأنباء عن الهيئة قولها - في تقريرها الصباحي اليومي بشأن العمليات الأوكرانية - "إنه خلال الساعات ال(24) الماضية، شن الطيران الدفاعي 9 ضربات على مناطق تركيز أفراد العدو، حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة روسيا وثلاثة أنظمة مدفعية" على مواقع نيران الجيش الروسي.

وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل شن عملية هجومية في اتجاهات مناطق ميليتوبول وبيرديانسك والحصول على موطئ قدم على الحدود التي تم الوصول إليها، وتنفيذ عمليات قتالية مضادة.