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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخ كروز الاستراتيجي

كيم جونغ أون يشرف
كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخ كروز الاستراتيجي
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عرضت فضائية "يورو نيوز عرب" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لأحد الوحدات البحرية، وإشرافه على اختبار أحد الصواريخ الاستراتيجية، قبل انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويظهر الفيديو تفقد  كيم أحد أساطيله في البحر الشرقي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، وراقب أفراد الطاقم أثناء استعدادهم لتدريبات على إطلاق "صواريخ كروز استراتيجية".

ويأتي هذا الإعلان قبل مناورات "درع الحرية أولشي" السنوية الواسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أغسطس الجاري، والتي تهدف للتصدي للتهديدات الكورية الشمالية المتزايدة.

كيم جونغ أون الوحدات البحرية الصواريخ الاستراتيجية تدريبات عسكرية