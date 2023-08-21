غدًا.. فرقة «أنغام الشباب» تحيي الليلة السادسة لـ«صيف الإنتاج الثقافي»

تحيي فرقة أنغام الشباب، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، الليلة السادسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، ٢٢ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بأرض الأوبرا.

يتغنى نجوم فرقة أنغام الشباب، بباقة متنوعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، كما يشدو فريق "شباب لايف" بمجموعة من الأغانى الشبابية الشهيرة بجانب عدد من الأغانى الوطنية، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحده ٣٠ جنيه.