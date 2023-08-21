«زيزو» يحسم جدل رحيله عن الزمالك

حسم أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الجدل المُثار حول رغبته بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الشباب السعودي.

ونفى «زيزو»، رغبته بالرحيل عن الزمالك، مؤكدًا أن ما أُثير خلال الأيام الماضية ما هو إلا اجتهادات لا يعلم مصدرها وسببها، مؤكدًا على تمسكه بالبقاء في الزمالك لأكبر وقت ممكن.

ونشر «زيزو»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلًا:

وتلقى «زيزو» خلال الأيام الماضية عرضًا رسميًا من نادي الشباب السعودي، للرحيل عن الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، يمر بأزمة إدارية في الوقت الحالي بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالة جماعية إلى وزارة الشباب والرياضة.