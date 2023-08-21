ads
الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يتراجع عن قرار السفر لبلاده ويستمر بالقاهرة

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، التراجع عن قرار السفر لبلاده الذي كان مقررًا له اليوم الإثنين للحصول على راحة.

وجاء قرار أوسوريو بتأجيل سفره بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك، حيث يرغب أوسوريو في التنسيق والإعداد للموسم الجديد مع اللجنة المؤقتة الجديدة التي ستدير الزمالك ثم يفكر في موعد سفر جديد.

واستقر أوسوريو على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج؛ نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا ورحيل مجلس الإدارة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وأن لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الزمالك. 

الكولومبي أوسوريو الزمالك مرتضى منصور حسين لبيب