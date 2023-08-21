أوسوريو يتراجع عن قرار السفر لبلاده ويستمر بالقاهرة

قرر الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، التراجع عن قرار السفر لبلاده الذي كان مقررًا له اليوم الإثنين للحصول على راحة.

وجاء قرار أوسوريو بتأجيل سفره بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك، حيث يرغب أوسوريو في التنسيق والإعداد للموسم الجديد مع اللجنة المؤقتة الجديدة التي ستدير الزمالك ثم يفكر في موعد سفر جديد.

واستقر أوسوريو على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج؛ نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا ورحيل مجلس الإدارة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وأن لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الزمالك.