كوريا الجنوبية: مجموعة قرصنة كورية شمالية تستهدف التدريبات المشتركة بين سيئول وواشنطن

أفادت الشرطة الكورية الجنوبية، الأحد، بمحاولات مجموعة قراصنة سيبرانيين يتبعون لكوريا الشمالية، شنت هجمات إلكترونية مستهدفة التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيئول، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء كوريا الجنوبية ″يونهاب″.

وذكرت شرطة إقليم كيونجكي الجنوبي، أنها أجرت تحقيقاتها في حادث البريد الإلكتروني الخبيث الذي أرسل مرات عديدة إلى موظفي الشركة الكورية الجنوبية.

وأوضحت الشرطة أن البريد الإلكتروني الخبيث أرسل إلى غرفة التدريب الخاصة بمحاكاة الحرب الخاصة بالتدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن "فريدوم شيلد"، وخلصت إلى أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية المعروفة باسمها "كيمسوكي" كانت وراء هذا الحادث.

وادعت أن مجموعة "كيمسوكي" واصلت محاولاتها شن هجمات سيبرانية على الشركة منذ شهر أبريل 2022، وفي شهر يناير الماضي تمكنت أخيرا من سرقة البريد الإلكتروني لأحد الموظفين في الشركة وزرعت شفرة خبيثة في جهاز الحاسوب.

وفي شهر فبراير أرسلت البريد الإلكتروني المشفر إلى عدد من الموظفين العاملين في غرفة التدريب لمحاكاة الحرب بناء إلى البيانات المسروقة، ووفقا لوكالة "يونهاب"، فشلت محاولة مجموعة القراصنة السيبرانيين، بالنظر إلى قوة النظام الأمني في وحدة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية والتي تقع فيها غرفة التدريب، ولم يتمكن الموظفون من فتح البريد لأنها تحت سيطرة شبكة الكمبيوتر الدفاعية الأمريكية.