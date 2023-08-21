إعصار هيلاري يضرب كاليفورنيا.. وخبراء «الأرصاد» يحذرون من فيضانات مميتة وكوارث بالجملة

وصلت العاصفة المدارية "هيلاري"، أمس الأحد، قبالة ساحل شبه جزيرة باجا كاليفورنيا في حاملة كميات كبيرة من الأمطار حتى أن خبراء حذروا من حدوث فيضانات "كارثية وتهدد الحياة" عبر منطقة واسعة من جنوب غرب الولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" أفاد المركز الوطني للأعاصير، بأن سرعة الرياح القصوى لدى هيلاري كانت 70 ميلًا في الساعة (110 كيلومترًا في الساعة) وكانت تتحرك شمال غرب بسرعة 25 ميلًا في الساعة (41 كيلومترًا في الساعة)، كما كانت هيلاري على بُعد حوالي 220 ميلًا (350 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة سان دييغو.

مدن المكسيك إنسينادا وتيخوانا ما زالتا في مسار العاصفة المدارية بشكل مباشر، وحذر علماء الأرصاد الجوية من أن العاصفة ما زالت خطرة على الرغم من ضعفها.

توفي شخص يوم السبت غرقًا في بلدة سانتا روزاليا المكسيكية، على الساحل الشرقي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا، عندما جرفت سيارة في مجرى مائي، فيما تمكن رجال الإنقاذ من انتشال أربعة أشخاص آخرين قبل غرقهم.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تدخل العاصفة في سجل التاريخ كأول عاصفة مدارية تضرب جنوب كاليفورنيا خلال 84 عامًا، مما يجلب فيضانات فجائية، انهيارات طينية، إعصارات، ورياح قوية وانقطاعات في الكهرباء. قد أصدرت السلطات توجيهًا بالإخلاء لجزيرة سانتا كاتالينا، حثت فيه السكان ورواد الشواطئ على مغادرة وجهة السياحة البعيدة 23 ميلًا (37 كيلومترًا) عن الساحل.

قالت إليزابيث آدامز، عالمة الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية الوطني في سان دييغو، إنه يمكن أن تسقط الأمطار بمعدل يصل إلى 3 بوصات (7.62 سنتيمتر) في الساعة عبر جبال وصحاري جنوب كاليفورنيا، من ظهر الأحد حتى فترة ما بعد الظهر. يمكن أن تتسبب الأمطار الغزيرة خلال تلك الفترات في حدوث فيضانات فجائية ومهددة للحياة على نطاق واسع.

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ، وكان المسؤولون قد حثوا الناس على إكمال تجهيزاتهم قبل غروب الشمس يوم السبت، وقال أحد الخبراء إنه سيكون متأخرًا جدًا بحلول يوم الأحد.

الإعصار هو أحدث كارثة مناخية رئيسية تضرب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما لا تزال جزيرة ماوي في هاواي تتعامل مع الحرائق التي اجتاحتها الأسبوع الماضي وأودت بحياة أكثر من 100 شخص ودمرت بلدة لاهينا التاريخية، مما جعلها أسوأ حريق غابات في الولايات المتحدة في أكثر من قرن، وفي كندا، استمرت فرق الإطفاء يوم السبت في مكافحة الحرائق خلال أسوأ موسم حرائق في تاريخ البلاد.

سبق للإعصار هيلاري أن أحضر أمطارًا غزيرة وفيضانات إلى المكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة يوم السبت، قبل العبور المتوقع للعاصفة عبر الحدود يوم الأحد.

حذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه يمكن أن تتسبب في تساقط ما يصل إلى 10 بوصات (25 سنتيمترًا) من الأمطار، وهو ما يعادل كمية الأمطار التي تهطل خلال عام في بعض المناطق، في جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تؤدي العاصفة إلى إثارة "تيارات دفع خطيرة" وتيارات دفع قوية، بما في ذلك أمواج تصل إلى ارتفاع 40 قدمًا (12 مترًا) على طول الساحل الهادئ للمكسيك. لجأ العديد من الأشخاص إلى ملاجئ مناطق العاصفة في مدينتي لوس كابوس التوأم في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة باجا، وأنقذ رجال الإطفاء عائلة في سان خوسيه ديل كابو بعد أن تعرضت المنتجعات لأمطار غزيرة ورياح قوية.