برشلونة يهزم قادش بصعوبة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا صعبًا على مضيفه قادش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ويس كومبانيس" الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وأشارت أجواء اللقاء إلى الانتهاء بالتعادل إلا أن بدري لاعب وسط برشلونة كان له رأي آخر، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 82، بعد تبادل للكرة مع جوندوجان قبل أن يسدد الإسباني الشاب الكرة داخل الشباك.

وأضاف البديل فيران توريس، الهدف الثاني لبرشلونة، بانطلاقة من وسط الملعب، وصوب الكرة داخل الشباك في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد قادش عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.