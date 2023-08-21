سفير مصر بالمجر: زيارة البابا تواضروس هامة وتاريخية لثلاثة أسباب... تعرف عليهم

رحب محمد الشناوى سفير مصر بالمجر قداسة البابا تواضروس الثاني خلال مأدبة عشاء السفارة المصرية.

حيث قال أن زيارة قداسة البابا هامة وتاريخية لثلاثة أسباب رئيسية:

أولًا: لأنها الأولى لقداسة البابا تواضروس إلى المجر منذ أن زارها البابا شنودة الثالث في ٢٠١١.

ثانيًا: لتوطيد العلاقة مع المجر التي تشهد زخمًا كبيرًا، وشهدت زيارة الرئيس السيسي عام ٢٠٢١، وزيارة رئيس الوزراء المجري لمصر، وتأتي في وقت يشهد فيه العالم حروبًا ونزاعات، وقداسة البابا ينشر السلام والمحبة بين الشعوب.

وتابع قائلا: أود أن أوجه تمنياتي لقداسة البابا وكل الوفد المرافق بزيارة موفقة، وأتوجه لنائب رئيس مجلس الوزراء بالشكر على كرم ضيافة المجر.

لقد تشرفت بمقابلة قداسة البابا قبل أن أتقلد منصبي كسفير بالمجر.

ولقد حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على الحضور هنا لاستقبال قداسة البابا."