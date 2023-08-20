حريق مدمر يقتل شخصًا ويلتهم عشرات المباني في واشنطن

أسفر حريق في ولاية واشنطن الشرقية عن وفاة شخص وتدمير عشرات المباني، حيث تسابقت السلطات لاحتواء الحرائق عبر الولاية وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية القريبة في كندا.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بدأ حريق "جراي" في ولاية واشنطن في وقت الظهيرة يوم الجمعة، مما دفع إلى إخلاء المناطق المجاورة، وقد امتدت ألسنة اللهب لتأتي على مساحة 10،800 فدان حتى صباح يوم الأحد، مهددة المجتمعات في مناطق مثل ميديكال ليك وفور ليكس. تقع هذه المناطق على بُعد أقل من 20 ميلًا جنوب غرب مدينة سبوكان، ويتجاوز عدد سكانها مجتمعة، الـ 5000 شخص.

لقي شخص مصرعه ودُمرت 185 مبنى حتى صباح اليوم الأحد، جراء هذا الحريق، والذي لم يتم السيطرة عليه حتى تلك اللحظة، وفقًا لإدارة الموارد الطبيعية في ولاية واشنطن.

لم يُتوقع أن يتسع نطاق الحريق بشكل كبير نحو ميديكال ليك وفور ليكس يوم الأحد، لكن هناك مخاطر، بما في ذلك سقوط الأشجار وتسرب خطوط الغاز الطبيعي، في المناطق التي اجتاحها الحريق، وفقًا للإدارة.

كان هناك تحذير باللون الأحمر، مما يعني حدوث أو سيحدث قريبًا ظروف نارية حرجة، معمول به أيضًا لشرق واشنطن وشمال إيداهو حتى مساء يوم الأحد، وفقًا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية.

وقالت رئيسة بلدية ميديكال ليك، تيري كوبر، في منشور على فيسبوك يوم الجمعة: "جميع مواطني ميديكال ليك، اخرجوا الآن"، وفي وقت لاحق، نصحت المدينة السكان بغلي المياه قبل شربها كإجراء وقائي.

قال جو سميلي، المتحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية في ولاية واشنطن، في مقابلة يوم السبت، إن الحريق كان يتغذى بوقود من العشب الجاف وحقول القمح.

نشر مكتب شريف مقاطعة سبوكان صورًا يوم الجمعة على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، تظهر الطيارين وهم يحلقون بالقرب من غابة عبر سماء مليئة بالنيران والدخان.

كما حذرت وزارة الموارد الطبيعية بالولاية يوم الجمعة من أن الرياح القوية من المحتمل أن تتسبب في اندلاع حريق في الولايات المتحدة، باتجاه منطقة محمية محمية. اشتعل الحريق، حريق كريتر كريك، عبر الحدود الشمالية في بريتش كولومبيا كاسكيدز منذ يوليو، واستهلك ما لا يقل عن 54000 فدان. تبلغ مساحة الأرض المحمية، منطقة Loomis للمحافظة على الموارد الطبيعية، حوالي نصف هذا الحجم فقط.

حريق آخر في واشنطن، حريق طريق أوريغون، هدد مجتمع إلك، على بعد حوالي 30 ميلًا شمال سبوكان. وقالت إدارة الموارد الطبيعية بالولاية إن الحريق الذي بدأ يوم الجمعة أتى على أكثر من ثلاثة آلاف فدان ودمر 30 مبنى.