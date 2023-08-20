طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يختتمون تدريباتهم الصيفية بأحد الفنادق السياحية.. صور

اختتم طلاب برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الأحد، فعاليات التدريب الصيفي بأحد الفنادق السياحية الكبرى بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وأوضح دكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، أن الطلاب تلقوا على مدار 6 أسابيع متواصلة، تدريبات عملية بفندق هيلتون وسبا الأقصر، وتحديداً في قطاع الغرف والمكاتب الأمامية والإشراف الداخلي، اكتسبوا فيها المهارات الأساسية المتعلقة بالخدمات الفندقية داخل الفندق تطبيقا للمنهج النظري المقرر عليهم في العام الجامعي 2022-2023.

فيما أشادت جيهان يوسف، مدير المكاتب الأمامية، بمستوى الطلاب العلمي وسرعة استيعاب التدريبات العملية ورغم أنهم في العام الجامعي الأول، إلا أنهم أظهروا تفوقا والتزاما خلال فترة التدريب، مشيرة إلى أن إدارة الموارد البشرية بالفندق عقدت اجتماعا مع الطلاب كل على حده، للتعرف على آرائهم في التدريب وإيجابياته وسلبياته ومن هو أفضل مدرب.

شهد فعاليات ختام التدريب، فاطمة عبدالحميد، عضو هيئة التدريس المعاونة، وممثلي الفندق؛ كل من مجدي مهران، مدير الموارد البشرية بفندق هيلتون، وإيريني وصفي، مدير العلاقات العامة، وجيهان يوسف، مدير المكاتب الأمامية، وطارق جاد، الموارد البشرية، وأسماء حسن، مشرف قطاع الغرف.

من جانبه، وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الشكر لإدارة الفندق على ما قدموه من تعاون وتسهيلات خلال مدة التدريب، مؤكدا أن الجامعة تستهدف عقد تدريبات عملية لطلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية، في المؤسسات والمنشآت السياحية الكبرى، لصقل مهاراتهم وخبراتهم العملية، تطبيقا لما درسوه في الكلية والذي يعتمد في الأساس على الدراسة العملية بنسبة 60%.

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