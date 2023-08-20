مدير النشاط الرياضي بالزمالك يستقيل من منصبه

تقدم أحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بالزمالك، اليوم الأحد من منصبه بالنادي الأبيض، وذلك باعتذار رسمي إلي وزارة الرياضة .

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك نظرا للحجز على الأرصدة في البنوك .

ويعد حسين لبيب أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك لحين عقد انتخابات مقبلة، خاصة وأن لبيب قاد الزمالك من قبل وحققت معه معظم الفرق بالنادي البطولات خلال الفترة التي تولي فيها رئاسة الزمالك .

كما يأتي خالد عبدالعزيز وزير الرياضة الأسبق من ضمن المرشحين، ولم يسبق لعبدالعزيز العمل في الزمالك، وتنادى بعض الأصوات داخل النادي بتوليه المهمة خاصة وأنه ينتمى للزمالك .