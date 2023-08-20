أصول «فيصل الإسلامي» ترتفع إلى 171.2 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023

ارتفع حجم الأعمال ببنك فيصل الإسلامي المصري ليسجل 174.456 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 169.780 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، بزيادة قيمتها 4.676 مليار جنيه وبمعدل نمو 2.8%.

وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك ارتفاع إجمالي أصوله بمعدل 2.3% ليصل إلى 171.261 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 167.371 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، بزيادة 3.890 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار بنسبة 2.1% لتسجل 157.024 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 153.812 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022.

وكشفت البنك عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة له إلى 572 ماكينة بنهاية يوليو 2023، مقابل 547 ماكينة بنهاية الفترة ذاتها من 2022 بنمو 4.6%، وارتفعت بطاقات الدفع ميزة وفيزا للبنك إلى 363 ألف بطاقة، مقابل 299 ألف بطاقة؛ بارتفاع بنسبة 21.4%، كما أن عدد حسابات عملاء البنك سجل 1.985 مليون حساب، مقابل 1.941 مليون حساب، بنمو 2.3%.