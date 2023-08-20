زيلينسكي يشيد بـ "صفقة تاريخية" لطائرات F-16.. وأوكرانيا تسعى لمواجهة التفوق الجوي الروسي

وافقت كل من هولندا والدنمارك على تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 المطلوبة منذ زمن طويل في اتفاق وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه "تاريخي".

كانت كييف تناشد حلفاءها الغربيين بشدة لتوفير طائرات F-16، حيث يتعثر التقدم الهجومي البطيء بسبب تفوق الجو الروسي.

ووفقًا لشبكة “CNN” الأمريكية، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس زيلينسكي في مطار إيندهوفن، أن بلاده ستلتزم "بتوفير طائرات F-16 لأوكرانيا" بمجرد "توفر الشروط المطلوبة لنقل مثل هذه الطائرات".

زيلينسكي أشاد بالاتفاق بأنه "تاريخي" و"الأكثر أهمية حتى الآن". وأضاف: "أصبحت هولندا أول دولة توافق على تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 بعد الانتهاء من التدريب. أنا ممتن للغاية".

ورغم هذه الأخبار، من المُتوقع أن يستغرق وقتًا قبل أن تتمكن أوكرانيا من استخدام هذه الطائرات.

أكدت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان نشرته يوم الأحد أنها وافقت على توفير طائرات F-16.

وتتضمن شروط التحويل تدريب الكادر الأوكراني، وإنشاء البنية التحتية واللوجستية، والحصول على التصريحات اللازمة.

لم يُحدد بعد كمية الطائرات التي ستوفرها هولندا.

وصرح روته بقوله: "في الوقت الحالي، تمتلك هولندا ما زالت 42 طائرة F-16. من بين هذه 42، نحتاج إلى طائرات للمساعدة في التدريب في الدنمارك وفي وقت لاحق في رومانيا"، وأضاف أن هولندا ستبحث ما إذا كان بإمكان توريد جميع الطائرات المتبقية، لكنه لم يتمكن بعد من تحديد العدد النهائي.

سافر زيلينسكي إلى الدنمارك بعد زيارته لهولندا حيث التقى برئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن.

وقالت فريدريكسن: "اليوم نعلن أننا سنقدم 19 طائرة F-16 إلى أوكرانيا، نحن نعتقد أن طائرات القتال الدنماركية ستساهم في حماية سمائكم".

وأضافت: "الهدف من هذا التسليم هو حماية أوكرانيا. نخطط لتوفير الطائرات قرب السنة الجديدة، حوالي ستة منها، ثم ثمانية في العام المقبل، ثم خمسة إضافية".

تأتي هذه الاجتماعات بعدما صرح مسؤول أمريكي يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالموافقة على نقل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا فور اكتمال التدريب.

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم السبت أن الطيارين الأوكرانيين قد بدأوا التدريب.

تعتبر طائرات F-16 طائرات جت ذات محرك واحد متعددة الأدوار، مما يعني أنها يمكن استخدامها في مهام القتال الجوي والهجوم على الأهداف البرية.