مهلة 7 أيام لمجلس الزمالك للعدول عن قرار الاستقالة

منحت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مهلة 7 أيام من تاريخ اليوم الأحد أمام مجلس إدارة نادي الزمالك للعدول عن قرار الاستقالة الجماعية التي قدمت للوزارة اليوم 20 اغسطس.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اجتمع اليوم، مع قيادات الوزارة والإدارة القانونية للنظر فى استقالة مجلس إدارة الزمالك الجماعية ورسم خارطة طريق القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد كشف عن أسباب التقدم باستقالة جماعية:

أولا: تم حبس وعزل رئيس النادي المنتخب في سابقة هي الأولى في المجال الرياضي

ثانيًا: تم الحجز على أرصدة النادي مما أدى إلى شلل تام في مفاصل النادي مما أثر على سوء النتائج وتأثر الفرق الرياضية والعاملين بالنادي.