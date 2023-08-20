وكيل صحة المنوفية تتابع معدلات الأداء بمبادرة 100 يوم صحة

ترأست اليوم الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، اجتماعا بمديرى الإدارات الفنية والصحية لمتابعة الأداء بمبادرة 100 يوم صحة.

قامت “خضر” في بداية الإجتماع بمناقشة معدل ترددات مبادرة 100 يوم صحة وخطة العمل بالأيام المتبقية للمبادرة، ومتابعة الاستعدادات لميكنة وحدات التطوير وذلك بالاستعانة بمركز المعلومات بالمديرية بقيادة أحمد الضبع مدير المركز، ونبهت على ضرورة الرجوع إليه فيما يخص تلك الفنيات..

كما تابعت الإستعدادات للمرحلة الثانية وتقييم المرحلة الأولى من مبادرة التطوير، بالإضافة لمناقشة إستعداد وجاهزية إدارتي أشمون والشهداء لإستلام وتشغيل وحدات حياة كريمة.

وحرصًا على أمن وسلامة المواطنين تابعت ما تم من إجراءات تصحيحية تجاه أجهزة التعقيم المعطلة، مدى توافر دينامو بوحدات التطوير وتفعيله من عدمه.