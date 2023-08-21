ads
الإثنين 21 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. «القومي للترجمة» يحتفل بـ«المعرفة المستدامة» الفائز بمسابقة شباب الجامعات

غلاف كتاب المعرفة
غلاف كتاب المعرفة المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بصدور الطبعة العربية من كتاب "المعرفة المستدامة.. نظرية في الدراسات البينية" والفائز بمسابقة شباب الجامعات في دورتها الأولى بحضور الفريق الفائز وهو فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة بورسعيد؛ مشرف الفريق الدكتور مرسي عواد مدرس الأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة بورسعيد وأعضاء الفريق وهم: الدكتور محمد العشري، الدكتورة سمر حجازي، الدكتورة اّية خضر والدكتور محمود مجدي.

ويدير الندوة الناقد الدكتور هشام زغلول مدرس النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة وذلك في تمام الساعة ١٢ من ظهر غدًا الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، والعمل من تأليف روبرت فرودمان ومن تقديم الدكتور أحمد درويش.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة ‎قد احتفل الأربعاء الماضي بصدور الطبعة العربية من رواية القرية وهي الرواية الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية وذلك بحضور الفريق الفائز.

المركز القومي للترجمة المعرفة المستدامة الفائز بمسابقة شباب