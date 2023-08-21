غدًا.. «القومي للترجمة» يحتفل بـ«المعرفة المستدامة» الفائز بمسابقة شباب الجامعات

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بصدور الطبعة العربية من كتاب "المعرفة المستدامة.. نظرية في الدراسات البينية" والفائز بمسابقة شباب الجامعات في دورتها الأولى بحضور الفريق الفائز وهو فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة بورسعيد؛ مشرف الفريق الدكتور مرسي عواد مدرس الأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة بورسعيد وأعضاء الفريق وهم: الدكتور محمد العشري، الدكتورة سمر حجازي، الدكتورة اّية خضر والدكتور محمود مجدي.

ويدير الندوة الناقد الدكتور هشام زغلول مدرس النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة وذلك في تمام الساعة ١٢ من ظهر غدًا الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، والعمل من تأليف روبرت فرودمان ومن تقديم الدكتور أحمد درويش.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة ‎قد احتفل الأربعاء الماضي بصدور الطبعة العربية من رواية القرية وهي الرواية الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية وذلك بحضور الفريق الفائز.